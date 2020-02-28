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Güncel

Türkiye'nin hamlesi panik yarattı! Yunanistan sınıra asker yığıyor

AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

28 Şubat 2020 Cuma11:50 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:00

Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

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