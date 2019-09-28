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Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Yunanistan açıklarında 'Olimpiyat Şampiyonu' isimli feribotta yangın çıktı. Feribot limana yanaşmak zorunda kalırken feribotun içinde bulunan 600 kişi tahliye edildi.

  • İHA
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Yunanistan’ın kuzeybatısında sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot gemisi Igoumenitsa Limanı'na yanaştırıldı ve içinde bulunan 600’dan fazla yolcu ve mürettabat tahliye edildi.
 
Gelen bilgilere göre feribotun içerisinde 538 yolcu, 75 mürettebat ve 293 araç bulunuyordu. Yangının vapurun limandan Venedik'e gitmek için ayrılmasından kısa bir süre sonra başladığı bildirildi. Geminin acil olarak limana geri dönerek yolcuların ve mürettabat ile araçların tahliyesine başlandığı açıklandı.
 
Yangın başlar başlamaz geminin otomatik yangın söndürme sistemlerinin devreye girdiği ve yangın kontrol altına alındı. 

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