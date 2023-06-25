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Yunanistan'daki genel seçimlerin galibi belli oldu

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerin galibi Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu.

25 Haziran 2023 Pazar 22:41 - Güncelleme:
Yunanistan'daki genel seçimlerin galibi belli oldu
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Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen seçimde hükümetin kurulaması sonucu vatandaşlar yeniden sandığı gitti.

Seçimlerin galibi Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 80,47 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 40,46 oldu.

21 MAYIS'TAKİ GENEL SEÇİMLERDE HÜKÜMET KURULAMAMIŞTI

21 Mayıs'taki genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi'yi, SYRIZA yüzde 20,07 ile takip ederken, PASOK-KINAL yüzde 11,46, KKE yüzde 7,23, Yunan Çözümü yüzde 4,45 oranında oy almıştı.

Katılım oranının yüzde 61,1 olduğu seçimlerde, yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.

YÜZDE 25'İ GEÇEN PARTİYE BONUS SANDALYE

Bugün düzenlenen genel seçimlerde ise, oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye alacak ve her yarım puan için bir sandalye daha eklenecek. Seçiminin galibi olan partinin oyların yüzde 40'ını alması halinde 50 tane fazladan sandalye kazanmış olacak.

  • Yeni Demokrasi Partisi
  • Kyriakos Miçotakis
  • Yunanistan seçimleri

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