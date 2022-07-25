İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2022 Pazartesi / 26 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8051
  • EURO
    18,1679
  • ALTIN
    987.358
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı
Güncel

Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangını, rüzgârın etkisiyle zaman zaman büyüyor. Köy halkından Fatih Uygun, 'Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor. Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe büyüyor' dedi.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Yunanistan'da 5 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yunanistan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

"YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR"

Köy halkından Fatih Uygun, "Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor. Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe büyüyor" dedi.

Bir başka vatandaş Aycan Altay, "Meriç Nehri sınırına dayanan yangın gittikçe yayılmaya başladı. Dumanlar gökyüzünü kaplıyor" açıklamasında bulundu.

"YANGINA ÇOK YAKIN BİR YERDE OTURUYORUZ"

Bir diğer vatandaş Utku Turan, "Yangına çok yakın bir yerde oturuyoruz. Beş gündür devam eden yangın nedeniyle havayı tamamen siyah bulutlar kapladı. Alevler aniden yükseliyor zaman zaman da azalıyor. Gündüzleri helikopter ile müdahale ediyorlar ama şu an faydalı olmadı gibi" dedi. Berke Kazdağ da yangının çok rahat görüldüğünü ifade etti.

24 SAATTE 53 NOKTADA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alan yangının yaşandığı Dadia Ormanı Milli Parkı, çok sayıda bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktığı açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.