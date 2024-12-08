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Yunanistan'dan geri itilen göçmenler kurtarıldı! Çok sayıda çocuk var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 76 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA8 Aralık 2024 Pazar 23:32 - Güncelleme:
Yunanistan'dan geri itilen göçmenler kurtarıldı! Çok sayıda çocuk var
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Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "KB-119" botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 30'u çocuk 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı bölgede can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

  • Ege Denizi
  • Türk Sahil Güvenlik
  • düzensiz göçmen
  • çanakkale

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