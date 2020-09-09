Yunanistan'dan silahlı Zodyak'la Meis'te gayrimeşru devriye

DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:16

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapması ve Navtex duyuruları sonrası bölgede yükselen tansiyon, askeri hareketliliği artırdı. Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na uluslararası anlaşmaların aksine asker sevkiyatı yapmasına, Türkiye sert tepki göstermişti.

AĞIR SİLAHLI ZODYAK

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, silahsız olması gereken Meis Adası'nda askeri hareketliliği artırdı. Üzerinde ağır silahların ve komandoların bulunduğu zodyak botlar, adanın çevresinde her gün devriye geziyor. Yunan askerlerinin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez ada etrafında turladığı öğrenildi.

DHA EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

Türk karasularında yer alan ve Meis'e en yakın kara parçası konumundaki Besmi Adası'na çıkan Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, normal şartlarda sadece Sahil Güvenlik botunun bulunduğu Meis Adası'nda alınan aşırı güvenlik önlemlerini ve ağır silahlı komandoları görüntüledi. Birinde 6, diğerinde 4 Yunan komandosu bulunan 2 fiber zodyak bot, ada çevresinde devriye yaptı. Botlarda ağır makinalı silahlar bulunması dikkat çekti.

ASKERİ ARAÇLAR GEZİYOR

Meis Adası'nın Kaş'a bakan yamacında yer alan yerleşim yerlerinin arasında ise komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü. Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek tepeye çıktığı, araçtan inip, adanın farklı noktalarındaki kurulu mevzilerde bakım çalışması yaptığı gözlendi. Meis Adası'ndaki Yunan fırkateyni ve limandaki Sahil Güvenlik botu da beklemeye devam ediyor.

Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynin Kaş'a bağlı Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi de sürüyor. Dün Meis Adası önünden geçerek Kalkan açıklarına giden firkateyn, gece tekrar Kaş'taki koya dönüş yaptı.

YUNANİSTAN'A 580 KİLOMETRE

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulov'un 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nın kurtuluşunun 77'nci yıl dönümü kutlamalarına katılacağı açıklanmıştı.