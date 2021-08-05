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Yunanistan'dan Türkiye kararı!

Yunanistan, Türk vatandaşlarına sınırlarını açma kararı aldı. 17 aydır kapalı tutulan sınır kapılarını açma kararının yangın felaketinden sonrası gelmesi dikkat çekti.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:22
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Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye ile olan sınır kapılarını açma kararı aldı. Kararın yangın felaketinden sonrası gelmesi dikkat çekti.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumunca (YPA) yayımlanan 5 Ağustos tarihli seyahat direktifinde, aşı sertifikası olan ya da "Covid-19 PCR/RAPID" negatif test sonucu beyan eden Türk vatandaşlarının, bugünden itibaren Yunanistan'a giriş yapabilecekleri belirtildi.

Yunanistan'a girişte tüm ülkelerin vatandaşları için kişisel bilgiler içeren "seyahat formunu" doldurma uygulamasının devam ettiği vurgulanan direktifte, Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke için aranan şartların 12 yaşından büyük çocuklar için de geçerli olduğu kaydedildi.

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