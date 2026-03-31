31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • Yunanistan'dan Türkiye kararı! Uygulama bir yıl daha uzatıldı
Yunanistan'dan Türkiye kararı! Uygulama bir yıl daha uzatıldı

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına, 12 Ege Adası için 'ekspres vize' uygulamasını bir yıl daha uzatmaya karar verdiği bildirildi.

31 Mart 2026 Salı 13:15
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Türk vatandaşlarına ve onların ailelerine Ege Adaları'nda vize kolaylığı sağlanan uygulamanın bugünden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

Ekspres vize uygulamasının İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli olacağı kaydedildi.

Yunanistan ekspres vize uygulamasını Nisan 2024'te başlatmış, daha sonra uygulamanın geçerli olduğu ada sayısını önce 10'a, ardından 12'ye çıkarmıştı. Uygulama, Mart 2025'te de bir yıl süreyle uzatılmıştı.

  • Ege Adası vizesi
  • Yunanistan Türk vizesi
  • Ege Adaları vize uygulaması

