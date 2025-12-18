İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7403
  • EURO
    50,275
  • ALTIN
    5933.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: İşbirliği imkanlarımızı ele aldık
Güncel

Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: İşbirliği imkanlarımızı ele aldık

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İki ülke arasında organize suç örgütleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı ve sınıraşan suçlarla mücadele, operasyonel bilgi paylaşımı ve suçluların iadesi konularını içeren güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık' dedi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: İşbirliği imkanlarımızı ele aldık
ABONE OL

Yerlikaya, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile görüşmemizde, iki ülke arasında organize suç örgütleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı ve sınıraşan suçlarla mücadele, operasyonel bilgi paylaşımı ve suçluların iadesi konularını içeren güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Sayın Bakana ziyaretleri ve bu verimli görüşmeye değerli katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.