Star.com.tr 12.02.2020 16:41 - Güncelleme: 12.02.2020 16:54

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı varlığını güçlendirmeye çalışan Yunanistan'ın büyük bir riskle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Son aylarda Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin sondaj çalışmalarına karşılık vermeye çalışan Yunanistan'ın ekonomik olarak kötüye gittiği belirtildi.

"YUNANİSTAN, KAPASİTESİNİN ÖTESİNDEKİ MACERALARA İTİLİYOR"

Uzmanlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına karşı güç mücadelesi veren ve AB ülkelerinden yardım alarak bölgede provokatif girişimlerde bulunan Yunan hükümetinin ülkeyi kapasitesinin ötesindeki maceralara ittiğini ifade etti.

"YUNANİSTAN’IN ULUSLARARASI SİYASETE GERİ DÖNME GİRİŞİMİ KÖTÜ BİR FİKİR"

10 yıl süren borç krizinden sonra Yunanistan’ın askeri harcamalarının yüzde 70 düştüğünü belirten Makedonya'nın uluslararası ilişkiler uzmanı Litsas, “Yunanistan'ın 2010 ekonomik krizinden sonra uluslararası siyasete geri dönme girişimi kötü bir fikir. Doğu Akdeniz'deki ilave göç yükü ve enerji mücadelesi altında yürütülen girişimler Yunanistan’ın ekonomisini son aylarda daha da kötüleştirdi.” açıklamasında bulundu.