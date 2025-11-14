İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Yunanistan'ın alçak paylaşımı sonrası AK Parti'den çağrı: Gereğini yapın

'Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.' diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılması ve gerekli cezaların verilmesi için çağrıda bulundu.

14 Kasım 2025 Cuma 12:11
Yunanistan'ın alçak paylaşımı sonrası AK Parti'den çağrı: Gereğini yapın
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.

Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur.

O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

