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Yunanistan'ın geri itilen 94 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 07:24 - Güncelleme:
Yunanistan'ın geri itilen 94 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 17'si çocuk toplam 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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