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Yunanistan'ın geri ittiği 159 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 57'si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 01:18 - Güncelleme:
Yunanistan'ın geri ittiği 159 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 34'ü çocuk 92 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında da iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları, 23'ü çocuk 67 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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