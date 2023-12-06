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Yunanistan'ın geri ittiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
Yunanistan'ın geri ittiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

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