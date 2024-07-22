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Güncel

Yunanistan'ın skandal hareketi Türk İHA'larının gözetleme faaliyetine takıldı

Yunanistan'ın göçmenleri taşıyan botu insanlık dışı hareketle Türkiye'nin karasularına ittiği anlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'ların keşif ve gözetleme faaliyetine takıldı. Türk İHA'ları ile tespit edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Yunanistan'ın skandal hareketi Türk İHA'larının gözetleme faaliyetine takıldı
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Yunan Sahil Güvenlik botunun Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türk kara sularına doğru itmesinin ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı."

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