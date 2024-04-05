İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9507
  • EURO
    34,6868
  • ALTIN
    2353.73
  • BIST100
    9395.89
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı
Güncel

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladığı, diğer 5 ada için de uygulamanın yakın zamanda başlatılacağı bildirildi.

AA5 Nisan 2024 Cuma 14:25 - Güncelleme:
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı
ABONE OL

AA muhabirinin Yunanistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibarıyla başlatıldı.

Programa dahil edilecek diğer 5 ada İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için uygulama ise yakın zamanda başlatılacak.

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize verilecek. Adalar için alınacak ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olacak ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamayacak.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 avro olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.