İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1529
  • EURO
    35,9332
  • ALTIN
    2578.18
  • BIST100
    10621.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunus Emre Enstitüsü ''Türkçe Yeterlik Sınavı'' başvuruları başladı
Güncel

Yunus Emre Enstitüsü ''Türkçe Yeterlik Sınavı'' başvuruları başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları başladı.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü ''Türkçe Yeterlik Sınavı'' başvuruları başladı
ABONE OL

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, sınavda başarılı olan adaylara verilen Türkçe Yeterlik Belgesi'nin sağladığı avantajlar, yabancılar için TYS'yi cazip kılmaya devam ediyor.

Enstitü, TYS'yi, yurtdışı temsilciliklerinde ve Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Kilis'te 21 Eylül'de eş zamanlı uygulayacak.

Başvurular, 25 Ağustos'a kadar enstitünün internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Yunus Emre Enstitüsü'nün geliştirdiği Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği (Association of Language Testers in Europe-ALTE) Q-mark onayını alarak Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı TYS, 2013'ten itibaren binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yılda üç kez kağıt tabanlı olarak uygulanan sınavda adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor. Sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor.

Belgeye sahip olan adaylar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor.

  • TYS başvurusu
  • YEE sınavı
  • Türkçe Yeterlik Sınavı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.