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Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te Türkçe şöleni!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda Bosna Hersek'in Zenica kentinde 12. Geleneksel Çocuk Şenliği düzenlendi.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2025 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te Türkçe şöleni!
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Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geleneksel hâle getirilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çocuk Şenliği, 22 Mayıs'ta Zenica şehrinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, YEE'nin "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinde Türkçe öğrenen 5 bin 500'den fazla öğrenci katıldı.

KÜLTÜRLER BULUŞTU

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak bilinen program kapsamında, Türkiye ve Bosna Hersek'in kültürleri tanıtıldı. Geleneksel çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri izleyenlerle buluştu.

Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okundu, şarkılar söylendi. Etkinlik boyunca salonda büyük bir coşku ve neşe hâkimdi.

YARIŞMA BİRİNCİLERİNE ÖDÜL

Bosna Hersek'te eğitim gören Türk öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, yıl boyunca YEE tarafından düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çocuk Şenliği'ne, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği de destek verdi. Program, kültürlerarası dostluğu pekiştirirken çocuklara unutulmaz saatler yaşattı.

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