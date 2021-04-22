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Yunus Emre Enstitüsü'ne onur ödülü: Covid-19 ile mücadelesi ödül getirdi

Yunus Emre Enstitüsünün salgının ilk günlerinde başlattığı Covidoscope projesinin internet sayfası, internetin Oscar'ları arasında gösterilen 25. Webby Ödülleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş “13.500'e yakın başvurudan en iyiler arasında seçilmek gurur verici bir başarı. Projeyle sadece salgında ortaya çıkan duygular ve sanatsal birikimi bir araya getirmeyi değil, bu birikimdeki ahengi de en estetik şekilde sunmayı hedeflemiştik” dedi.

22 Nisan 2021 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:09
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COVID-19 salgını süresince tüm dünyanın ortak duygusal ve sanatsal tecrübesini arşivleyen Covidoscope projesinin 4 dilde yayın yapan internet sayfası "internet sitesi ve mobil siteler" kategorisinde en iyi NetArt onur ödülü aldı.

The New York Times'ın internetin en prestijli uluslararası ödülü olarak nitelediği, "internetin Oscar'ları" olarak da bilinen Webby ödülleri Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi (IADAS) tarafından internetin en iyilerine veriliyor.

İNTERNETTE YENİLİK

Adayları belirleyen seçici IADAS kurulu, Mozilla, MoMA, Twitter, R/GA, NPR, VERZUZ gibi kuruluşların üst düzey yönetici ve uzmanlarının yer aldığı internet endüstrisinin en iyilerinden oluşuyor.

Webby ödüllerinin yöneticisi Claire Graves "Covidoscope gibi honoree'ler (onur ödüllü girişimler), internette yenilik ve yaratıcılığın standartlarını oluşturuyorlar" dedi.

GURUR VERİCİ

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş "13.500'e yakın başvurudan en iyiler arasında seçilmek gurur verici bir başarı. Projeyle sadece salgında ortaya çıkan duygular ve sanatsal birikimi bir araya getirmeyi değil, bu birikimdeki ahengi de en estetik şekilde sunmayı hedeflemiştik. Covidoscope'un kendisi de aslında koleksiyonunda yer alan çok değerli eserler gibi döneme dair özgün bir yorum arz ediyor. Bu ödül de bu yöndeki duyarlığımızın güzel karşılıklarından biri oldu. Marifet iltifata tabidir derler. Biz de bu iltifatı, hem projemizin çıkış kaynağı olan, duygularımıza tercüman olan tüm sanatçılarla, hem de projede emeği geçen tüm çalışanlarımız ve danışmanlarımızla paylaşıyoruz." dedi.

COVİDOSCOPE

COVID-19 salgınının küresel çapta duygusal ve sanatsal dışavurumlarına ayna tutan Covidoscope Projesi, dünyada salgın dönemindeki sanatsal üretimlerin en güzel örnekleri duygu odaklı bir kürasyonla sunuluyor.

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