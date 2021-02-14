Yunus Emre'nin bulunduğu parayı, Fatma Aliye banknotuna bozduğumuzda kaç adet banknotunuz olur? İşte Milyoner Fatma Aliye banknot sorusunun cevabı

14 Şubat 2021 Pazar 10:35 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 10:35

Yunus Emre'nin bulunduğu paraları, Fatma Aliye banknotlarına bozduğumuzda kaç adet banknotunuz olur? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner yarışmasının son bölümünde sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Yunus Emre ve Fatma Aliye portrelerinin yer aldığı paraların merak edildiği bu soru, izleyiciyi ekrana kilitledi. Buna göre; Peki Yunus Emre portresi hangi parada? İşte Milyoner'deki para sorusunun cevabı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yayınlanan son bölümünde sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. Yunus Emre portresi hangi parada? sorusunun yanıtı, Atv ekrabnlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru nedeniyle merak edildi. Fatma Aliye banknotları da soru kapsamında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster yine nefes kesen bir bölümle atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte Yunus Emre'nin bulunduğu paraları, Fatma Aliye banknotlarına bozduğumuzda kaç adet banknotunuz olur? sorusunun yanıtı

Yunus Emre'nin portresinin bulunduğu bir banknotu tamamı Fatma Aliye'nin portresinin bulunduğu banknotlardan olacak şekilde bozduğumuzda kaç adet bant notunuz olur?

A. 40

B. 10

C. 4

D. 2

YUNUS EMRE PORTRESİ HANGİ PARADA?

Yunus Emre Portresi 200 TL'nin üzerinde yer almaktadır. Fatma Aliye ise 50 Tl'lik banknotta yer alır. 200'ü 50'ye böldüğümüzde sonuç 4 kalır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı C seçeneği olacak.

Yarışmacı önce telefon joker hakkını kullandı ardından da yüzde 50 joker hakkını. Son iki şık C ve D kaldı.

İşte kağıt banknotların üzerinde yer alan portreler:

5 TL: Ordinaryus Profesör Doktor Aydın Sayılı

10 TL: Profesör Doktor Cahit Arf

20 TL: Mimar Ahmed Kemaleddin

50 TL: Fatma Aliye Hanım

100 TL: Buhurizade Mustafa Itrî

200 TL: Yunus Emre

50 TL Banknotun arkasındaki Fatma Aliye Hanım kimdir?

Fatma Aliye Topuz ya da bilinen ismiyle Fatma Aliye Hanım, ilk Türk kadın romancısı. Ref'et (1898), Udi (1899), Enin (1910), Muhadarat (1892), Hayal ve Hakikat (1892) adında 5 romanı olan Fatma Aliye Hanım, Hayal ve Hakikat romanını Ahmet Mithat Efendi ile beraber yazmıştı.

200 TL arkasındaki Yunus Emre kimdir?

Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi Yunus Emre hakkında çok az şey biliniyor. Hayatını 'Erenler' makamına ulaşmak için adadı.

Divan ve Risaletü'n Nushiye adlı iki eseri var. Divan adlı eserinde şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazıldı. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshaları (kopya) bulunuyor.

Risaletü'n Nushiye adlı eserinin ise 1307'de yazıldığı sanılıyor. Eser, mesnevi tarzında yazıldı ve 573 beyitten oluşuyor. Dini, tasavvufî, ahlakî bir kitap. "Öğütler kitabı" anlamına geliyor.