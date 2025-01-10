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Yunusemre Belediyesine tepki: Hukuksuzluğu örtbas etme çabasıdır

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Yunusemre Belediyesinde süren toplu iş sözleşme sürecine ilişkin sendikal yetkilerinin zayıflatılmaya çalışıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Yunusemre Belediyesine tepki: Hukuksuzluğu örtbas etme çabasıdır
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Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Yunusemre Belediyesinin yeni şirket kurarak sendikal haklarını zayıflatmaya çalıştığını ileri sürerek, "Belediye Başkanı Musa Semih Balaban'ın Organizasyon AŞ adında yeni bir şirket kurduğunu ve bu şirket aracılığıyla işçilere daha iyi şartlar sunmayı hedeflediğini açıklaması, yapılan hukuksuzluğu örtbas etme çabasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunusemre Belediyesine çağrıda bulunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sendikal haklarımızı hedef alan her türlü müdahaleyi sonlandırın. Emeğe ve emekçiye değer veren bir yönetim anlayışı benimseyin. Sendikal mücadelemizi baltalamaya yönelik girişimler karşısında susmayacağız. Yunusemre Belediyesi emekçileriyle dayanışma içerisinde, haklarımızı savunmaya ve iş barışını korumaya devam edeceğiz."

Belediye işçilerinin, başka sendikaya üye yapılmaya çalışıldığını ileri süren Özdemir, bunun iş yerindeki huzursuzluğu artıracağını belirtti.

Özdemir, sendika üyelerinin haklarını savunmak için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

  • Hizmet-İş Sendikası
  • Halil Özdemir
  • İş sözleşmesi süreci

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