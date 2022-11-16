Yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili oldu

Sıcak havaların etkisini yitirerek soğukların baş gösterdiği Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor." ifadeleri kullanılmıştı.

PALANDÖKEN DAĞI YENİDEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Geçtiğimiz haftalarda beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinin 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar da kayak merkezine gelerek fotoğraf çektirdi.

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi bölgesinde de kar yağışı etkili oldu.

ERZURUM'UN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde yağmurla karışık kar yağıyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de kar yağışı etkili oluyor. Bazı vatandaşlar, kar yağışını yerinde görmek için Palandöken'e gidiyor. Kar yağışıyla beraber yoğunluk gösteren sis ise görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor.

Öte yandan, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, kent merkezinde de yağmurla karışık kar yağıyor.

NEMRUT DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Devasa heykeller, yağan karla beyaza büründü.

Bölgeyi gezen turistler, karın keyfini çıkardı.

KARS'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin beyaza büründüğü ilçede, Horasan-Sarıkamış kara yolunun Handere mevkisi de karla kaplandı.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, inşallah bol bereketli olur." dedi.