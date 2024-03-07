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Güncel

Yurdun doğusundaki birçok ilde kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta yeniden karla kaplandı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Yurdun doğusundaki birçok ilde kar yağışı etkili oldu
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Erzurum'da, dün akşam aralıkla başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, ilkbahar mevsiminin ilk ayında kenti yeniden beyaza bürüdü.

Karın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

- Ağrı

Ağrı, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta yeniden karla kaplandı.

Kentte etkili olan yağış, gece yerini kara bıraktı.

Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışının ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Güne kar sürprizi ile uyanan Ağrılılar, iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Beyaz örtü altındaki kent merkezi, dronla görüntülendi.

Tutak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

- Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Beyaza bürünen kentte tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde akşam başlayan aralıklarla devam eden kar, sabahta etkisini artırdı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 25, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 155 santimetreye ulaştı. Ağaçlar, bitkiler karla kaplandı, vatandaşlar kar altında güçlükle yürüyebildi.

Bazı vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Trafikteki araçlar kar yağışı nedeniyle güçlükle ilerledi.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, AA muhabirine, kar yağışının akşam saatlerinde başladığını belirterek, "Görüyorsunuz her yer bembeyaz, sabah evlerin kapılarının önünü küredik. Zannederim kara kış geri geldi." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Kentte dünden bu yana aralıklarla yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde ise kar yer yer tipiye dönüşüyor.

  • Erzurum kar mart
  • Ağrı kar yağışı
  • Kars kar manzarası

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