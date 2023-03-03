Yurdun dört bir yanında depremlerde vefat edenler için Mevlit okutuldu

Ankara

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programa, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Altındağ İlçe Müftüsü Orhan Örnek'in yaptığı dua ile sona erdi.

Edirne

Edirne Eski Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Dua sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.

Eski Cami müezzini Hasan Cerrah, bugün depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.

Cerrah, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Programın ardından cuma namazı sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü vatandaşlara lokum dağıttı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur-an'ı Kerim okundu, ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Türk milletinin büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını ifade eden Eviş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de depremde hayatını kaybedenler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden depremzedeler için mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kayseri'de Cami Kebir'de depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cami imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir'in yaptığı dua ile sona erdi.

Kırşehir Cacabey Camisi'nde de cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Namaz çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramda bulunuldu.

Nevşehir'de ise Kurşunlu Cami'de cuma namazından önce düzenlenen programda, depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlilerince cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Samsun

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Samsun Büyük Cami'de cuma namazı öncesi mevlit okundu, dua edildi.

Programda camiye gelen vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

Tokat

Tokat'taki tarihi Ali Paşa Cami'sinde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Mevlide Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, İl Müftüsü Abdullah Pamuk ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından mevlit şekeri dağıtıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da da restorasyonu tamamlanan 517 yıllık Nasrullah Kadı Camisi, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif ile yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında 13 Ocak'ta ibadete kapatılan cami, mevlit programıyla tekrar hizmet vermeye başladı.

Programın ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.