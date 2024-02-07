Yurdun dört bir yanında Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Türkiye'nin birçok camisi'nde düzenlenen programlarla idrak edildi.

ANKARA



Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde akşam namazının ardından kandil programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.

İSTANBUL



Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğünce, Eminönü'ndeki Yeni Camii'de Miraç Kandili programı düzenlendi.

Kılınan akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, vaazında, bir yıl önce ülkenin neredeyse üçte birine tekabül eden şehirlerin "asrın felaketi" denilen büyük bir afetle karşı karşıya geldiğini söyledi.

Bu yılın bir anlamda hüzün, keder ve acıyla dolu bir yıl olduğunu belirten Arpaguş, "Cenabıhak ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler göstermesin." dedi.

Afette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Arpaguş, "Cenabıhakk'tan temennimiz; kendisine inanan, Resul-ü Kibriya Efendimiz'in yolunda giden, Allah'a, Kitabullah'a, Resulullah'a iman ve itikadı olan bizlere bir daha böyle afetler göstermesin." duasında bulundu.

Arpaguş, Gazze'de ve Kudüs'te, miraca mekan olan kutsal mekanlarda da hüzün, keder, acı ve ızdırap olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Zalimler her türlü zulümlerini daha da arttırmakta. Şehit ettikleri kardeşlerimizin sayısı günbegün artmakta. Cenabıhak, inşallah miracın mekanını, bu kutlu gecede yapacağımız dualar hürmetine tekrar hürriyetine kavuşturur ve oradaki, zulüm altındaki kardeşlerimize kurtuluş nasip eyler."

İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül'ün ettiği dua ile sona eren programa çok sayıda vatandaş katıldı.

SAKARYA



Sakarya'da kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil programlarında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde de akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

KARABÜK



Karabük'te de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

Programda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Namazın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

KOCAELİ



Kocaeli'de kandil dolayısıyla başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan Camileri olmak üzere kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Camilerde, hem kandil hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

ZONGULDAK



Zonguldak'ta da Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Karadeniz Ereğli merkezindeki Abalı Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Dua edilmesi ve ilahilerin okunması sonrası Miraç'ın anlam ve önemi anlatıldı.

DÜZCE



Miraç Kandili dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.

Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

EDİRNE



Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Eski Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

KIRKLARELİ



Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da, Osmanlı Can Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

ADANA



Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

MERSİN



Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi. Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

HATAY



Hatay'da da vatandaşlar, İl Müftülüğünce merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi.

OSMANİYE



Osmaniye'de Miraç Kandili münasebetiyle İl Müftülüğünce Bülbül Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Kur'an-Kerim okunmasıyla başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.

VAN



Van Müftülüğünce akşam namazı sonrası Hazreti Ömer Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın vaaz verdiği programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Program, yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

BİTLİS



Bitlis Valiliği ile Bitlisli iş insanı Atilla Ersan'ın desteğiyle Ersan Merkez Cami'de, Miraç Kandili ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim ve mevlit okumasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti.

Katılımcılara ikramlarda bulunulan programa, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAKKARİ



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Mevlidin okunmasının ardından vaaz verildi, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara lokma ve lokum ikram ettiği programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, bazı kurum amirleri, polisler ve vatandaşlar iştirak etti.

MUŞ



Muş'ta, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Merkez Zafer Mahallesi'ndeki Salih-Muhlise Cami'de akşam namazı sonrası düzenlen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

KONYA



Konya'daki Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camisi'nde kandilde yoğunluk oluştu.

Camide namaz öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinliler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

AKSARAY



Aksaray'da vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

AFYONKARAHİSAR



Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Selçuklu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

Namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

KARAMAN



Karaman'da Aktekke Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami çıkışında ise vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.

BURSA



Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

BİLECİK



Bilecik'te başta Kayıboyu Camisi olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

DİYARBAKIR



Diyarbakır İl Müftülüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Cami çıkışında Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve vatandaşlar katıldı.

MARDİN



Kent merkezindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Okunan mevlidin ardından ilahilerin seslendirildiği programda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami çıkısında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede de katıldı.

Midyat ilçesindeki Hacı Hasan Gündüz Camisi'nde yatsı namazının ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın da katıldığı program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

ŞIRNAK



Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.

ELAZIĞ



Tarihi İzzetpaşa Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren de katıldı.

SİİRT



Miraç Kandili Siirt'teki camilerde de dualarla idrak edildi.

İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Cami çıkısında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

BATMAN



Batman'daki camilerde de Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Ulu Cami'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yatsı namazından sonra "Miraç" konulu sohbet gerçekleştirildi. Daha sonra İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua okundu.

NİĞDE



Niğde'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söylendi, Miraç Kandili'yle ilgili sohbet edildi.

İl Müftüsü Osman Ayas, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua yaptı.

Programdan sonra cemaate kandil simidi ikram edildi.