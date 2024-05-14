Adana'da, 31 Mart seçiminde Yüreğir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP eski milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kızkardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a 10 müdürlük bağlandı.

Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da başkan dayısı tarafından Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilip, 2 müdürlük bağlandı.

İŞÇİLERİN EKMEĞİYLE OYNADI

Sabah'ın haberine göre, Koltuğa oturur oturmaz eski dönemi eleştiren ve borçlu belediye aldığını ifade eden başkan Demirçalı'nın, sonraki icraatı ise 200 işçinin ekmeğiyle oynamak oldu.

Geçmiş dönemde fazla işçi alındığını ileri süren Demirçalı, bu işçilerin iş akitlerini fesih etti. Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, 5 müdürün müdürlüklerini ellerinden alıp sebepsiz yere alt kadrolara atadı.

ESKİ BAŞKANDAN CEVAP: BANKAMATİKÇİ YOK

Başkan Demirçalı'nın "Belediyeye çok fazla işçi alınmış" iddiaları üzerine geçmiş dönem başkanı AK Partili Fatih Mehmet Kocaispir'den yanıt geldi.

Kocaispir, "Görev yaptığımız 5 yıl boyunca hiçbir ayrım yapmadan tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte hizmet edildi. Yüreğir Belediyesi'nde 'bankamatikçi' yoktur. Belediyenin 1 kuruşu dahi haksız yere hiç kimseye peşkeş çekilmemiştir. Eğer bankamatikçi var olduğu iddia ediliyor ise; derhal tespit edilmeli, hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalı ve sonucu kamuoyu ile paylaşılmalıdır" şeklinde konuştu.

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