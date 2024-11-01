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  • Yürek dayanmaz! Baza ile karyola arasına sıkışarak ölen bebek toprağa verildi
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Yürek dayanmaz! Baza ile karyola arasına sıkışarak ölen bebek toprağa verildi

Kırıkkale'de bazayla yataklı karyola arasına sıkışıp hayatını kaybeden 7 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Yürek dayanmaz! Baza ile karyola arasına sıkışarak ölen bebek toprağa verildi
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Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'taki evlerinde dün baza ile yataklı karyola arasına sıkışarak ölen Y.K. için Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene bebeğin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Anne K.K, 7 aylık bebeğini dün odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış halde hareketsiz bulmuş, eve çağrılan sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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