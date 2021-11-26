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Yürek yakan kaza! 5 yaşındaki Vedat okul servisinin altında kaldı

İstanbul Esenyurt'ta annesiyle yürürken okul servisinin altında kalan 5 yaşındaki Vedat Turgay hayatını kaybetti. Araç altında kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı.

DHA26 Kasım 2021 Cuma 16:33 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:33
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Olay Çınar Mahallesi 1467 sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Ersin Aktaş'ın kullandığı 34 LEK 846 plakalı okul servisi, sokakta annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Turgay, ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçtı. Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı. Annenin çaresizliği güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayı gören Emrah Olgün, "Bir kadın çocuğu çekmeye çalışıyordu. Sağ soldan insanlar bağırınca durdu. Çok kötüydü. İlk önce kaçmadı, araçtan indi. Sonra da gitti." dedi.

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