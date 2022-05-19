Yürek yakan kaza! Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Kaza, Barbaros Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyon, sokakta oynayan Suriyeli ailenin çocuğu Meryem El Habib'e çarptı. Olayı fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

Sokaktaki diğer çocukların uyarılarıyla ile bölgeye koşan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem El Habib'in hayatını kaybettiğini belirledi. Habib'in ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

