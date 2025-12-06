İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Yürek yakan olay! Eşinin cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da gece saatlerinde eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evden çıkan kadının kullandığı cip kaza yapıp kanala uçtu. Kadın feci şekilde yaşamını yitirirken, haberi alıp kaza yerine gelen kocası 'Üç tane bebem var, 2 yaşında çocuğum var. Yarabbi, yemin olsun ölmüş. Eline bak kurban olayım. Ben ne anlatacağım insanlara?' sözleriyle feryat etti.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 15:49 - Güncelleme:
Yürek yakan olay! Eşinin cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Antalya'da sabaha karşı 05.00 sularında bir vatandaşın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'taki dere içinde araç olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç çıkartılırken, aracın camından aşağı doğru sarkan bir kadın kolu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası araçta bulunan kişinin Hatice Doğan olduğu belirlenirken, 39 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"BEN NE ANLATACAĞIM İNSANLARA?"

Eşinin sudan çıkarılmasını bekleyen Gürsel Doğan (48), olay yerinde fenalık geçirme noktasına geldi. Çevresine dönerek, "Çekelim arabayı gözünü seveyim çekelim. Ben aracın içine gireceğim. Üç tane bebem var, 2 yaşında çocuğum var. Yarabbi, yemin olsun ölmüş. Eline bak kurban olayım. Ben ne anlatacağım insanlara?" sözleriyle feryat etti.

Doğan, telefonla konuştuğu bir yakınına da "Ölmüş. Yeminle ölmüş, eli camdan sarkıyor. Ben ne diyeceğim?" diyerek acısını anlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

