Ankara'da bir okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'a ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal’ın 10 Aralık 2019 Salı günü vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır.

İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı, kantin işletmesinin sözleşmesi feshedildi"

OLAY

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda dün şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşan Mert Yağız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, içinde sıvı çikolata bulunan oyuncak şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Köksal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.