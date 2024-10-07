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Güncel

Yürekler ağza geldi! Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme meydana geldi

Beyoğlu ilçesinde 3 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu binadan düşen beton parçaları 3 otomobilde hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
Yürekler ağza geldi! Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme meydana geldi
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Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binadan kopan beton parçaları 3 aracın üzerine düştü.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede binadaki kısmi çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yaşanan olay nedeniyle bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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