İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1006
  • EURO
    37,9538
  • ALTIN
    2817.05
  • BIST100
    9774.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yürekler ağza geldi! Duvağına meşale düşen gelin yanmaktan son anda kurtuldu
Güncel

Yürekler ağza geldi! Duvağına meşale düşen gelin yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul, Avcılar'da kapının önünde yapılan gelin alma töreninde davetlilerin yaktığı meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesi ile gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

DHA18 Eylül 2024 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Yürekler ağza geldi! Duvağına meşale düşen gelin yanmaktan son anda kurtuldu
ABONE OL

Motosiklet ile kuryelik yapan Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi. Yalçınkaya'nın arkadaşları motosikletleri ile gelin alma törenine geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı. Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti.

DUVAKTA YANIKLAR OLDU

Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu. Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu. Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.

"AZ DAHA YANIYORDUM"

Orhan Yalçınkaya ile Maria Lecce yaşananları anlattı. Maria Lecce, "Az daha yanıyordum fark etmedim. Omuzum yanmış bu kadar. Çok şükür bir şey olmadı. Daha sonra güldük. Düğünlerde meşaleleri tavsiye etmem hele gelinin yanında hiç" dedi. Damat Orhan Yalçınkaya ise, "Ben biraz daha arkadaydım meşaleler arkadan geldi. Eşimin üstüne geldiğini göremedim bile. O an çok şaşırdım. Bir an izledim, sadece bir anda önünden kaçtığını falan fark ettim. Ondan sonra çok da müdahale edemedim. O sıra sağ olsun arkadaşlar akrabalar akrabalarımız falan o sıra hemen müdahale ettiler. Ama gerçekten ucuz bir şekilde atlattık. Eşimin biraz omuz derisi yandı. Allah'tan çok bir şey olmadı. Ön çekim falan vardı çünkü. Olsaydı bayağı kötü olurdu. Öyle bir badire atlattık" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.