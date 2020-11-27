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  • Yürekleri ağza getiren kaza! Kuvözdeki bebeği hastaneye nakleden ambulans kaza yaptı
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Yürekleri ağza getiren kaza! Kuvözdeki bebeği hastaneye nakleden ambulans kaza yaptı

Bursa'da yeni doğmuş bebeği hastaneye nakleden ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen bebek, başka ambulansla özel hastaneye götürüldü.

AA27 Kasım 2020 Cuma 14:26 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 14:26
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Sabah saatlerinde Bursa Şehir Hastanesinde dünyaya gelen ve kuvöze alınan, "Metehan" ismi verilen bebeğin Osmangazi ilçesindeki özel hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bebeği taşıyan Orhan G'nin kullandığı 16 YP 728 plakalı ambulans, kent meydanı kavşağında Samet C'nin yönetimindeki 16 AIR 645 otomobille çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ambulans ağaca çarptı.

Ambulanstan inen sağlık görevlileri, bebeği kuvözle araçtan çıkartarak yaralanıp yaralanmadığını kontrol etti.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen bebek, başka ambulansla özel hastaneye götürüldü.

Hafif yaralanan sürücülere ambulansta müdahale edildi.

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