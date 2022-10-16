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Şehit madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının acısı tazeliğini koruyor. Maden ocağında şehit olan işçilerin, patlama öncesinde çekilen son fotoğrafı ise yürekleri dağladı.

IHA16 Ekim 2022 Pazar 20:00 - Güncelleme:
Şehit madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
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Türkiye, Amasra'da meydana gelen maden faciasında kaybettiği 41 şehide ağlarken, kahreden detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evden çıkan madencilerin servis minibüsünde ve mesai sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Aşağıdaki fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı.

İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bu kare ise son bir haftaya ait. Fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu fotoğraf kaldı.

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