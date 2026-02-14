İSTANBUL 16°C / 12°C
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Güncel

Yürekleri ısıtan an! Kurye, Türk bayrağını fark edince geri döndü

Bursa'da kuryenin bayrak hassasiyeti izleyenlerin tüylerini diken diken yaparken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kargonun içinde Türk bayrağı olduğunu gelen SMS sonrası fark eden kurye Muhammet Kara, geri dönüp kargoyu yerden alarak uygun şekilde yukarıya bıraktı. Kara, AK Partili Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol tarafından ödüllendirildi.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 12:37
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Muhammet Kara'yı makamında ağırlayarak duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Ziyarette bayrağa gösterilen saygının önemine vurgu yapılırken, Kara'nın davranışı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Yaşadıklarını anlatan Kara, "Kargoyu bırakıp çıkarken paketin bayrak olduğuna dair bir bildirim geldi. Bayrağımıza ve vatanımıza olan sevgimizden dolayı hemen geri dönüp yerden aldım ve yukarıya astım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Daha önce de Kur'an-ı Kerim ve bayrak teslim ettim, her zaman aynı hassasiyeti gösterdim. Ancak güvenlik kamerası olduğunu bilmiyordum, müşterimiz o görüntüleri paylaşmış. Ben zaten her zaman bu özveriyle çalışıyorum. Belediye Başkanımız Ferhat Erol bana hemen ulaşıp tebrik etti ve makamında ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise, "Sosyal medyada Muhammet kardeşimizin bu hassasiyetini görünce duyarsız kalmadık ve hemen ulaştık. Bu milletin neden birbirine bu kadar bağlı olduğunu, Türk bayrağımızın ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kapalı bir kargonun içeriğini gelen mesajdan anlayıp hızlı şekilde reaksiyon alan Muhammet kardeşimi tebrik ediyorum" dedi.

