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Yürekleri serinleten detay! Köylü ve ekipler el ele

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'in Uludağ'ın güney yamaçlarını oluşturan ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gayretli çalışmaları neticesinde yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Köylü kadınlar ise, yangına müdahale eden ekiplere erik, kiraz, su ve ayran getirerek yürekleri serinlettiği anlar herkesi mutlu etti.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Yürekleri serinleten detay! Köylü ve ekipler el ele
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Yangın, Keles ilçesi kırsal Çataklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede çam ormanlarını tutuştururken ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye, Tarım A.Ş.'ye ait tankerler, havadan ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan eş zamanlı müdahale eden ekipler ile köylüler yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.

KÖYLÜ VE EKİPLER EL ELE, EVDE YAPTIKLARI AYRANLARI GETİRDİ

Baraklı Mahallesi'nde yaşayan köylülerden kimi kendi traktörü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimi de eline kürek alarak çalışmalara kaldı. Köylü kadınlar ise evde yaptıkları ayranlar bahçelerinden topladıkları erik ve kirazlar ile yangın bölgesine giderek ekiplere ikramda bulundu.

Eşinin de itfaiyeci olduğunu ifade eden Azime Ay, "Bende boğazları yanmıştır, dumandan etkilenmişlerdir diye kiraz ile su getirdi. Eşimde itfaiyeci. Bursa şehir merkezinde yaşıyorum. Burada kiraz bahçemiz var. Yangını duyunca yardımımız olsun diye koştuk geldik. Tüm ekiplere kiraz ve su veriyorum" dedi.

Öte yandan, yangının etkilediği ağaçlık alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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