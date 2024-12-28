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Yurt dışı çıkış harcı bedeli belli oldu

Yeni yıldan itibaren yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarı yeniden değerleme oranı uygulanarak 710 lira olarak belirlendi.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Yurt dışı çıkış harcı bedeli belli oldu
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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) "Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, yurt dışına çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, 1Ocak 2025'ten itibaren yurt dışına yapılacak çıkışlar için ödenecek harç tutarı yeniden değerleme oranı uygulanarak 710 lira olarak tespit edildi.

Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi yöntemine de bu tarihten itibaren son verilecek.

Harç tutarı, GİB'in internet sitesinden, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları ile bu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden ödenebilecek.

- AYRICA MAKBUZ GÖSTERMEYE GEREK OLMAYACAK

Bu kanallardan yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda aktarılacak. Böylece, yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak.

Yapılan ödemelerin Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesi'nde yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden kontrol edilebilecek.

Harç, istenirse defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleriyle gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek. Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline ibrazı gerekecek.

Tebliğe göre, 31 Aralık 2024'e kadar (bu tarih dahil) 500 lira olarak yapılan harç ödemeleri (pulla yapılanlar dahil) 10 Ocak 2025'in sonuna kadar yapılacak yurt dışına çıkışlarda geçerli olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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