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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 895 bini geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 895 bin 430'a ulaştığı açıklandı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 895 bini geçti
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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi dün sona erdi. Buna göre sadece yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı.

Oy verme işlemi gümrüklerde ise 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 10.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 895 bin 430 oldu.

İLK SEÇİM İÇİN 13 GÜN OY KULLANILDI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti. Seçimin ikinci turunda, oy kullanan seçmen sayısı şu ana kadar 55 bin 960 artarak, 1 milyon 895 bin 430 oldu.

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