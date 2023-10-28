İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt dışına kaçacaklardı! 7 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı
Güncel

Yurt dışına kaçacaklardı! 7 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 kişiden, aralarında meslekten ihraç edilen askerlerin de olduğu 7 FETÖ mensubu tutuklandı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Yurt dışına kaçacaklardı! 7 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı
ABONE OL

Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere diğer 3'ü serbest bırakıldı.

KAÇIŞI ORGANİZE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ZANLI KEŞAN'DA YAKALANIP TUTUKLANMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, emekli kıdemli albay E.B, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen eski kurmay albay E.E.E, eski üsteğmen H.İ.Y, eski astsubay üstçavuşlar N.Ö. ve Y.A, Kara Kuvvetlerinden ihraç edilen eski yüzbaşı S.A. ve S.B, B.B, Y.K, K.Y. yakalanmıştı.

Yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 adet USB flash bellek, yaklaşık 2 milyon 940 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti.

Söz konusu terör örgütü mensuplarının yurt dışına kaçışını organize ettiği öne sürülen İ.A. ise Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

  • FETÖ tutuklandı
  • Gökçeada operasyonu
  • asker ihraç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.