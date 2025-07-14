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Yurt dışına kaçacaklardı! 7 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyet birimlerince yurt dışına kaçış hazırlığındaki 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakaladı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Yurt dışına kaçacaklardı! 7 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, haklarındaki mahkumiyet hükmü Yargıtay tarafından onanan FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki 7 kişinin yurt dışına kaçma planı yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine MİT, jandarma ve emniyet birimleri, 6 ayrı ilde operasyon düzenleyerek belirlenen 7 kişiyi yakaladı.

Darbe girişimi sonrasında çalıştıkları kurumlardan ihraç edildikleri öğrenilen S.Y.C. Sakarya'da, Y.Y. Yozgat'ta, F.Ö. ile R.Ü. Ankara'da, U.K. İstanbul'da, D.Y. Bursa'da, V.K. ise Sivas'taki cezaevlerine gönderildi.

  • FETÖ kaçış
  • MİT operasyon
  • yurt dışı yakalama

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