İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt dışına kaçacaklardı! 78 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Yurt dışına kaçacaklardı! 78 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli tekneyle 78 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 kişi cezaevine gönderildi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Yurt dışına kaçacaklardı! 78 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yelkenli tekneyle bir grubun yasa dışı yollarla yurt dışına gideceği istihbaratını Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Söz konusu tekne, Panayır Adası mevkisinde durduruldu. Teknedeki 78 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.