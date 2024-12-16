İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9631
  • EURO
    36,7941
  • ALTIN
    2986.45
  • BIST100
    10106.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt dışına kaçış hazırlığı yapan onlarca kişi yakalandı
Güncel

Yurt dışına kaçış hazırlığı yapan onlarca kişi yakalandı

İzmir'de yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 37 kişi yakalandı.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Yurt dışına kaçış hazırlığı yapan onlarca kişi yakalandı
ABONE OL

İzmir'de, yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 37 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçaklığıyla mücadele sürüyor. Ekiplerce bazı kişilerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 37 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada yakalananlardan 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının da PKK üyesi olduğu belirlendi.

Ayrıca PKK üyesi şüphelilerden birinin de 2015 yılında korucunun şehit edilmesiyle ilgili hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.