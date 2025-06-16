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  • Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyorlardı! 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı
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Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyorlardı! 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Edirne'de polisin operasyonuyla yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyorlardı! 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan meslekten ihraç Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı C.M.Ç, emniyet amiri A.Ö, hava astsubayı F.D ile FETÖ iltisaklı kurumda çalışan S.Ü. ve H.İ. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etmiş, şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurmuştu.

Ekipler, sürücü ile 4 düzensiz göçmeni yakalamış, diğer araçtaki 5 FETÖ şüphelisi ile sürücüyü de gözaltına almıştı.

Sürücüler tutuklanmıştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

  • FETÖ şüphelisi
  • Edirne operasyonu
  • tutuklandı.

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