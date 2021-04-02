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Yurt dışına kaçmak isteyen 4 FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 20:36 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 20:36
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, Kumlar Rampası mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen M.A.A. ve A.C. yakalandı.

Yapılan araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün Enez'deki operasyonunda da FETÖ üyesi oldukları belirlenen Y.S. ve G.S. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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