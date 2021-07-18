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Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi ile bunlara yardım ettiği ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.

AA18 Temmuz 2021 Pazar 18:16 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 18:16
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Bodrum MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri, FETÖ zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İlçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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