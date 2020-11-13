Yurt dışına kaçmak isteyen PKK'lı terörist sahte pasaportla yakalandı

AA 13 Kasım 2020 Cuma 13:46 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 13:46

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 Kasım akşamı Türkiye’den çıkış yapmak isteyen bir kişinin belgelerinde inceleme yaptı.

İncelemede, bu kişinin pasaportun kendisine ait olmadığı belirlendi. Kendisine benzeyen bir başkasına ait belgelerle yurt dışına çıkış yapmak istediği anlaşılan şüphelinin kimliği tespit edildi.

İsminin M.K. olduğu öğrenilen şüpheli hakkında daha önce Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK- Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmaktan yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirlendi.

Adli makamlarca tutuklanan M.K., işlemlerin ardından ceza evine gönderildi.