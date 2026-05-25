  • Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler tutuklandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede yurt dışına kaçma hazırlığında olan bir grubu tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, FETÖ üyeliğinden ihraç jandarma astsubay K.P. (37), ihraç polis memuru Ü.S. (39) ve ihraç komiser yardımcısı D.G. (48) hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasına imkan sağladığı değerlendirilen M.N.C. (40) de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.P, Ü.S. ile D.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

