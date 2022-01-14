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Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ üyesi çift tutuklandı

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı kocayı kaçma hazırlığındayken yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA14 Ocak 2022 Cuma 15:32 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 15:32
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Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir çiftin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıklarının ve bu amaçla Edremit ilçesine geldiklerinin tespit edilmesi üzerine saklandıkları eve operasyon düzenledi. Telefon tamirciliği yapan şüphelilerden Muhammet Kürşat A.'nın 7 yıl 6 ay, ev hanımı olan eşi Yasemin A.'nın ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandıkları öğrenildi. Şüpheliler, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

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