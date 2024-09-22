İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2024 Pazar / 19 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Yurt dışına kaçtı'' algısı oluşturan firari hükümlü 10 yıl sonra yakalandı
Güncel

''Yurt dışına kaçtı'' algısı oluşturan firari hükümlü 10 yıl sonra yakalandı

Bursa'da, 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası alan, arkadaş ve akrabaları aracılığıyla ‘Yurt dışına kaçtı' algısı oluşturan Sabahattin Özer (43), 10 yıl sonra yakalandı. Bu süreçte 2 çocuğu olduğu belirlenen Özer, tutuklanıp, cezaevine konuldu.

DHA22 Eylül 2024 Pazar 11:55 - Güncelleme:
''Yurt dışına kaçtı'' algısı oluşturan firari hükümlü 10 yıl sonra yakalandı
ABONE OL

Bursa'da, 2014 yılında 'Birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma' ve 'Taksirle ölüme neden olmak' suçlarından toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan Sabahattin Özer, arkadaş ve akrabaları aracılığıyla 'Yurt dışına kaçtı' algısı oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinin çevresinde görülmeyen, sosyal medya kullanmayan Özer'in, nüfus kayıtları incelendiğinde, 2017 ve 2021 doğumlu çocuklarının olduğunu belirledi. Yurt içinde olacağı düşünülen Sabahattin Özer'in eşi F.Ö.'nün kayıtlarını inceleyen polis, Fethiye Mahallesi'nde, muhtarlığın bilgisi olmadan bir evde çocuklarıyla oturduğunu tespit etti.

EŞİ ÜZERİNE KAYITLI OTOMOBİLİN PTS KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, 2017 doğumlu olan çocuğun bu yıl okula başlayacağını düşünerek, ilkokul çevresinde yaptığı araştırmada, üzerine 77 plakalı otomobil kayıtlı olan F. Ö.'nün, adresine ulaştı. Polisler, aracın incelenen PTS kayıtlarında sürekli olarak İstanbul'da görüldüğünü tespit etti. Bazı günler geç saatlerde otomobilin Bursa'ya geldiği belirlenince, Özer tarafından kullanılabileceği düşünülen araç takibe alındı.

OTOMOBİLİ PARK EDİP, EVİNE GİRDİĞİNDE YAKALANDI

20 Eylül günü Bursa'ya gelerek aracı park ettikten sonra evine giden Sabahattin Özer, yakalanarak gözaltına alındı. 10 yıldır firari olan hükümlü sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.